"Зарплата не ниже 500 тыс. и свободный график": о требованиях молодежи высказалась министр труда

Глава Минтруда и соцзащиты населения в кулуарах кабмина сегодня рассказала, какие требования предъявляет молодежь при трудоустройстве, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сообщила, что на сегодня по безработице состоят на учете 352 тыс. человек. На электронной бирже труда, по ее словам, есть много вакансий. Средняя заработная плата, предлагаемая там, составляет в среднем 250 тыс. тенге

"Я была на заводе в Павлодарской области. И там средний возраст работников - 50+ лет. Начальники говорят, что нет молодежи, и просят направлять к ним молодежь. Но я хочу сказать, что молодежь не хочет работать на заводах, они хотят зарплату не ниже 500 тыс. тенге и чтобы был свободный график. Они ставят такие требования", - заявила она.

Отметим, согласно данным на первый квартал 2024 года, опубликованным на сайте Бюро нацстатистики, уровень безработицы среди казахстанской молодежи в возрасте от 15 до 34 лет составил 3,1%. При этом доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, оказалась равна 7%.

В апреле прошлого года сообщалось, что поколению NEET в Казахстане начнут активнее помогать в трудоустройстве и оказывать другие формы поддержки.