Какие зарплаты просят подростки в Казахстане

В Казахстане стали активнее искать работу подростки в возрасте до 17 лет. В среднем они рассчитывают на зарплаты в пределах 90-150 тыс. тенге. Подробности о работающей молодежи, читайте на NUR.KZ.

Молодым людям зачастую может быть тяжело трудоустроиться – не каждый работодатель готов брать к себе работника без опыта или образования. Однако подростков, которые стремятся найти свое первое рабочее место, становится все больше.

Так, аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter выяснили, что только в первой половине 2024 года подростки в возрасте до 17 лет открыли в Казахстане порядка 80 тыс. резюме, демонстрируя растущий интерес к раннему трудоустройству.

Чаще всего молодые люди претендуют на позиции официантов (15%), продавцов-консультантов (12%), курьеров (7%), промоутеров (5%) и упаковщиков (4%). Другими словами, подростки в основном ищут возможности для трудоустройства в сферах обслуживания и торговли.

Примечательно, что активнее всего себя ведут подростки из Алматы – на них пришлось 36% всех опубликованных резюме. Следом идет Астана – 20%, а замыкает тройку лидеров Шымкент с показателем в 7,5%. На Караганду пришлось 6%, а в остальных городах этот показатель не превышает 3%.

Какие зарплаты просят подростки

Средняя зарплата в Казахстане, в первом квартале 2024 года составляла 382 279 тенге. Подростки обычно, по вполне объективным причинам, на такие оклады не могут рассчитывать, поэтому им приходится довольствоваться более скромными суммами.

Как отмечают аналитики, в среднем они ожидают зарплаты в пределах 90-150 тысяч тенге. По мнению аналитиков, это показывает, что молодые люди стремятся к финансовой независимости и хотят получить первый опыт на рынке труда.

Что касается самих работодателей, то они не только идут на встречу подросткам, но и зачастую предлагают им гибкие условия труда и возможность совмещения работы с учебой. При этом все остаются "в плюсе" – молодежь находит работу, а работодатель заполняет вакансии в своей сфере.

Напомним, ранее стало известно, что уровень безработицы в Казахстане составляет 4,7%, однако среди молодежи он ниже – лишь 3,7%.