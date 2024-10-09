Не более 100 тыс. тенге чаще всего получают работники в Казахстане

В 2024 году наиболее распространенная зарплата в Казахстане составила всего 97 557 тенге. При этом больше половины граждан получают не более 300 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
- В Казахстане в 2024 году самая распространенная зарплата составила 97 557 тенге, а медианная - 285 677 тенге.
- Более половины трудоустроенных граждан получают не более 300 тыс. тенге, при этом средняя зарплата превысила 400 тыс. тенге.
- Работники с высшим образованием в среднем зарабатывают 438 005 тенге, а самые высокие зарплаты у людей 35-44 лет - в среднем 397 468 тенге.
Как известно, среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане недавно превысила 400 тыс. тенге. Однако такие суммы получают далеко не все работники, и это подтверждается официальными данными, которые опубликовали в Бюро национальной статистики.
Так, например, медианная зарплата в 2024 году составила 285 677 тенге. Эта сумма находится в центре распределения размера зарплат, где одна половина работников получает больше, а другая – меньше нее. Стоит отметить, что годом ранее сумма была меньше – 251 356 тенге.
Также существует показатель модальной, то есть наиболее распространенной зарплаты, и он в текущем году составил всего 97 557 тенге.
Примечательно, что в целом более половины трудоустроенных граждан в 2024 году не зарабатывали больше 300 тыс. тенге. Таким образом можно сделать вывод, что многие граждане не получают большие оклады, тогда как работники с очень высокими зарплатами просто "подымают" средний показатель.
Если же составить зарплатную сетку, то в общем числе работников получатели среднемесячных зарплат распределились следующим образом:
- до 100 000 тенге получают 6,1% работников;
- от 100 001 до 150 000 тенге – 12%;
- от 150 001 до 300 000 тенге – 35,1%;
- от 300 001 до 600 000 тенге – 35,6%;
- от 600 001 тенге до 900 000 тенге – 6,9%;
- от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге – 2,1%;
- от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге – 1%;
- более 1 500 001 тенге – 1,2% работников.
При этом среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила 262 238 тенге, с высшим образованием – 438 005 тенге и послевузовским образованием – 558 882 тенге.
В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников варьируется следующим образом:
- от 16 до 24 лет – 250 518 тенге;
- от 25 до 34 лет – 347 985 тенге;
- от 35 до 44 лет – 397 468 тенге;
- от 45 до 54 лет – 372 824 тенге;
- от 55 до 64 лет – 340 769 тенге;
- старше 65 лет – 318 564 тенге.
Следует отметить, что вся информация была собрана аналитиками во время ежегодного обследования распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены граждане, проработавшие весь апрель 2024 года в крупных предприятиях страны и выборочно в 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью).
При этом полученные суммы учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.
Напомним, ранее мы рассказывали о показателе средней номинальной зарплаты в Казахстане, который учитывает малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172036-ne-bolee-100-tys-tenge-chashche-vsego-poluchayut-rabotniki-v-kazahstane/
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