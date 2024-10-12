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600 казахстанцев пришлось эвакуировать поездом из-за закрытия трассы

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Пассажиры на перроне
Пассажиры на перроне. Фото: t.me/railways_kz

Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги Астана - Кокшетау к поездам маршрута Астана - Кокшетау - Астана добавлены 13 дополнительных вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

В официальном Telegram-канале АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщается о мерах, оперативно принятых для обеспечения транспортной доступности.

Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги Астана - Кокшетау, 12 октября к поездам №327/328 и №623/624, курсирующим по маршруту Астана - Кокшетау - Астана, добавлены 13 дополнительных вагонов. Данные меры позволят перевезти около 600 пассажиров.

"Национальный перевозчик держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Работники обеспечивают бесперебойное движение поездов", - отмечается в публикации.

Напомним, утром сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Астане временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 317 и 329.

Добавим, в северные регионы нашей страны пришел первый снег. На утро субботы снегом покрылись и улицы Астаны.

Накануне мы писали, что в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. Из-за снега, напомним, вводились ограничения на трассах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.

Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу, в том числе и в Астане. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173456-600-kazahstancev-prishlos-evakuirovat-poezdom-iz-za-zakrytiya-trassy/

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