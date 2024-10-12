Снег и дождь ждут жителей мегаполисов Казахстана в субботу
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В субботу, 12 октября, в Алматы ожидается дождь, в то время как в Астане продолжится снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на портал OpenWeather.
В субботу в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем составит в районе 12 градусов, а ночью – опустится до 9 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой снег. В районе +1 градуса будет температура днем, а ночью она снизится до -5. Скорость ветра – 9,4 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 21 градуса, ночью – опустятся до 9 градусов. Скорость ветра будет в районе 6,4 м/с.
В пятницу, 11 октября, в северных областях Казахстана выпал первый снег. Из-за этого вводились ограничения на дорогах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.
Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173344-sneg-i-dozhd-zhdut-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/
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