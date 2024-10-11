Снег, метель, гололед: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

Ухудшение погодных условий ожидается завтра, 12 октября, в ряде регионов Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Астане прогнозируют снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный - порывы 17-22 м/с.

12 октября на севере, востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере области высокая, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на западе, севере, юге, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, а в Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед.

Предстоящей ночью на севере Кызылординской области пообещали туман. Ветер западный, северо-западный ночью в центре, на юге области 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы будут заморозки 2 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

В Павлодаре 12 октября ночью ожидается сильный снег и гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на юге Северо-Казахстанской области пообещали метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

12 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на большей части, днем на юге, в центре Костанайской области прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

12 октября ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области тоже ожидается туман.

В субботу в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

12 октября ночью в Кокшетау ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.