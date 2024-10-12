Два пригородных маршрута Астаны приостановлены из-за погоды

В связи с ухудшением погодных условий в Астане временно приостановлено движение пригородных маршрутов № 317, 329, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны, временно приостановлены пригородные маршруты 317, 329.

Остальные пригородные маршруты на линии.

Ведомство дополняет, что с 8 утра 12 октября в связи со стабилизацией погодных условий автодороги из Астаны открыты для всех видов транспорта во всех направлениях.

Добавим, в северные регионы нашей страны пришел первый снег. На утро субботы снегом покрылись и улицы Астаны.

Накануне мы писали, что в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон. Из-за снега, напомним, вводились ограничения на трассах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.

Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу, в том числе и в Астане. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.