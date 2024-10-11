Опрокинутые машины и травмы: первый снег выпал на севере Казахстана
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Снегопад обрушился на север Казахстана - непогода привела к травмам, авариям и очередям на шиномонтажных станциях, передает телеканал "Астана".
Выпавший с утра снег застал горожан врасплох. Отмечается, что на петропавловских шиномонтажках сегодня наблюдался транспортный коллапс - очереди из машин стали скапливаться уже с утра.
Автомобилисты признались, что ждали "зиму", но не думали, что она придет так быстро.
"С утра выпал снег неожиданно. Сел на машину – на работу едешь, приходится с горки спускаться - машину чувствую несет. Думаю надо ехать переобуваться. Приехал вот на шиномонтажку – здесь очередь дикая. До последнего буду ждать, чтобы переобуть машину", - рассказал автолюбитель Александр Иванов.
Прибавилось работы и у дорожных полицейских, так как разу несколько аварий произошло на трассах. Сегодня машины сносило в кювет, а некоторые даже опрокидывались.
"В связи с ухудшением погодных условий, осадков в виде снега и дождя, понижением температуры, прошу без острой необходимости ограничить выезды за пределы населённых пунктов, а так же проверить свои транспортные средства на техническое состояние. Заблаговременно поменять резину на зимнюю. Соблюдать дистанцию, скоростной режим с учетом погодных условий", - призвал замкомандира батальона патрульной полиции Рустем Испердинов.
Сообщается также, что сегодня из-за непогоды пострадали и пешеходы. Порядка 20 человек обратились в травмпункт за медпомощью с различными уличными травмами.
Напомним, в нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах.
В Акмолинской области вводят ограничения на трассах из-за непогоды.
Стоит также отметить, что сегодня непогода парализовала движение в Алматы, где наблюдались 11-бальные пробки, и в Астане.
А на завтра штормовое предупреждение объявили почти во всех регионах Казахстана - в ряде областей ожидаются снег, гололед и сильный ветер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173323-oprokinutye-mashiny-i-travmy-pervyy-sneg-vypal-na-severe-kazahstana/
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