Первый снег выпал в Астане (фото)
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В пятницу в северные регионы нашей страны пришел первый снег. На утро субботы снегом покрылись и улицы Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.
Накануне мы писали, что в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях выпал первый снег за сезон.
Снег могли обнаружить утром и жители Астаны.
Что же касается северных областей – из-за снега, напомним, вводились ограничения на трассах, а сами казахстанцы столкнулись с множеством травм и аварий.
Снег, согласно штормовому предупреждению для регионов, продолжит идти и в субботу, в том числе и в Астане. Также по Казахстану ожидаются гололед и дожди.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173363-pervyy-sneg-vypal-v-astane-foto/
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