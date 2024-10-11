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Снег выпал на севере Казахстана, как минимум в трех областях перекрыты дороги (видео)

Опубликовано:

Машина едет по заснеженной трассе
Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

В нескольких регионах Казахстана выпал снег, в связи с чем спасатели и полиция обратились к водителям с предупреждением о ситуации на дорогах, передает NUR.KZ.

11 октября снег выпал сразу в нескольких областях на севере Казахстана.

Так, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий начали вводить ограничения на дорогах с 17:00. Об этом сообщили в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол".

Сообщается, что из-за верхового снега и понижения температуры введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана - Петропавловск, на участке от Астаны до Кокшетау (18-304 км дороги).

Полиция области из-за ухудшения погодных условий перешла на усиленный режим работы, пишет Polisia.kz.

"В целях предотвращения и предупреждения ДТП, патрулирование дорог продолжится. С 11 по 13 октября мы будем работать в усиленном режиме", - отметил заместитель начальника УМПС ДП Акмолинской области Уалихан Жунуспеков.

Кроме того, по данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, из-за ухудшающихся погодных условий к водителям обратились полицейские Северо-Казахстанской области.

Водителей призвали внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к резкой перемене ситуации на дорогах, а также своевременно запланировать переход на зимние шины.

Между тем с предупреждением обратились и полицейские Костанайской области. В Telegram-канале ДП сообщается, что в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду, а температура воздуха резко понизится до 2 градусов.

В связи с поступившим штормовым предупреждением, стражи порядка Костанайской области также призвали всех быть особенно осторожными на дорогах и порекомендовали "по возможности воздержаться от дальних поездок".

Напомним, ранее синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха, а также сильные осадки, в том числе в виде снега, а также усиление ветра.

На официальном сайте одного из казахстанских ДЧС автомобилистам в условиях гололеда советуют:

  • менять колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173266-sneg-vypal-na-severe-kazahstana-kak-minimum-v-treh-oblastyah-perekryty-dorogi/

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