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Эзотерика

Снежный барс попал в фотоловушку близ Кольсайских озер (видео)

Опубликовано:

Снежный барс в ГНПП "Көлсай көлдері"
Снежный барс в ГНПП "Көлсай көлдері". Кадр из видео: instagram.com/qazaqormany

Комитет лесного хозяйства и животного мира показал в соцсети видео с фотоловушки, запечатлевшей снежного барса в нацпарке Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Видео с грациозным снежным барсом среди скальных массивов государственного национального природного парка "Көлсай көлдері" появилось сегодня в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. Приближение кадра помогает лучше рассмотреть хищника.

"Снежный барс - один из самых редких крупных хищников. Это животное не зря называется снежным: оно является единственным представителем семейства кошачьих, который обитает в горных районах, где снег лежит круглый год", - сообщается в публикации.

Отмечается, что в Казахстане снежный барс был внесен в Красную книгу в 1978 году.

Напомним, вчера, 9 октября, Комитет поделился видео, снятым в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

А в марте снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172550-snezhnyy-bars-popal-v-fotolovushku-v-almatinskoy-oblasti-video/

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