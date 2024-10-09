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"Приглашали в "Мисс Казахстан": боксерша Балауса Муздиман высказалась о стереотипах в боксе

Опубликовано:

Балауса Муздиман
Балауса Муздиман. Фото: instagram.com/muzdi___

Балауса Муздиман - одна из самых популярных боксерш в медиапространстве Казахстана. Несмотря на успехи, спортсменка сталкивается с предвзятым отношением и стереотипами, об этом она рассказала NUR.KZ.

Балауса Муздиман - яркий пример девушки, которая преодолевает стереотипы и доказывает, что бокс может быть не только мужским спортом.

Родившись в небольшом селе Акши Алматинской области, в 14 лет Балауса сделала выбор в пользу бокса, следуя за друзьями, которые уже посещали секцию.

"У меня не было другого выбора: в ауле были только секции бокса и борьбы. Мои друзья, с которыми я играла в футбол, пошли на бокс - и я вместе с ними", - делится девушка.

Этот выбор определил ее дальнейшую судьбу и стал основой для достижения успеха.

Уже через год после начала занятий Балауса выиграла юниорский чемпионат Казахстана. В 2015 году она стала чемпионкой мира среди молодежи в Тайбэе и впоследствии завоевала призовые места на национальном первенстве среди взрослых.

Сейчас она работает с крупными брендами, а ее тренировочные сборы проходят за рубежом. В 2023 году Балауса завоевала титул WBA ASIA.

Спортсменка отмечает, несмотря на все достижения в спорте, она часто сталкивается с предвзятым отношением окружающих и различными стереотипами.

"Смотря на меня, люди удивляются и не верят, что я занимаюсь боксом. Задают вопрос: "Как такая нежная и хрупкая девушка может заниматься боксом?" Я не обращаю на это внимания, потому что бокс - это мой любимый вид спорта", - говорит она.

Каждый спортсмен сталкивается с трудностями. Для Балаусы Муздиман, по ее словам, это случаи несправедливого судейства и отсутствие инвестиций в женщин-спортсменов.

"Большой спорт - это большие деньги, и нам еще предстоит пройти длинный путь. Должна быть большая команда, сейчас мы работаем над этим. Иногда сами находим денежные средства", - отмечает она.

С обретением большой узнаваемости в медиа Балауса часто стала получать приглашения в модельные агентства.

"Меня приглашают модельные агентства, даже поступали предложения поучаствовать в конкурсе "Мисс Казахстан". Время покажет, буду пробовать себя в разных сферах", - рассказывает Балауса с улыбкой.

Она надеется вдохновить молодое поколение на занятие спортом и преодоление стереотипов.

"Для девушек очень важно заниматься самообороной. Бокс - это не просто спорт, а образ жизни", - подчеркивает Балауса.

Она также поделилась тем, что является источником ее мотивации.

"Прежде всего, это моя семья и команда. Они верят в меня. Каждый день я ставлю перед собой конкретные цели, которые необходимо достичь", - делится девушка.

На вопрос о личной жизни девушка отвечает, что тренировки и есть ее личная жизнь.

"Я получаю энергию от походов в горы, театры и кино. Это и есть мой баланс. Перед боями мой единственный ритуал - хороший сон и отдых. Настрой проявляется именно перед боем, и еще помогает музыка", - заключила спортсменка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171386-priglashali-v-miss-kazahstan-boksersha-balausa-muzdiman-vyskazalas-o-stereotipah-v-bokse/

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