"Никто на месте не стоит": аким Астаны рассказал, как решает проблемы с ливневой канализацией

На встрече с жителями района Нура аким Астаны Женис Касымбек ответил на вопрос по проблемам с городской ливневой канализацией, ставшим очевидными в августе, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время дождей Астану серьезно затапливало, в связи с чем и прозвучал вопрос о состоянии ливневой канализации и как власти намерены решать выявившиеся недоработки.

Аким признал, что проблемы с ливневкой действительно были. При этом он указал, что ливневая канализация рассчитана на то, чтобы справляться со стандартным для местности объемом осадков, а в августе во время памятного дождя этот объем был аномально высоким. Шли дожди также в конце августа, и в сентябре.

"Что делается, чтобы таких затоплений больше не было: у нас два проблемных участка - по Турану, начиная с Улы Дала в сторону Жанибека и Керея. Там завершено в этом году строительство обводного коллектора, который значительно эту ситуацию решает. Плюс идет усиление двух очистных станций. Плюс большая очистка существующей ливневой канализации в этом году прошла. Поэтому мы предполагаем, что на этом участке уже ситуации подобно не должно быть.

Также такая ситуация возникала в районе Кунаева и Мангилик ел. Плюс за аркой по Мангилик ел. Там также проведены дополнительные работы", - заверил аким горожан.

По его словам, на ситуацию в будущем также повлияет то, что город продолжает расти и строиться.

"Только по Нуринскому району в этом году в процессе строительства больше 120 жилых объектов. Мы значительно сократили выдачу разрешений в этом году на новое строительство, но начатых объемов сегодня более 10 млн квадратных метров. 50% инвестиций идет в этот сектор.

Надо понять, что строительство будет продолжаться, и периодически какие-то локальные вопросы будут возникать. По мере их возникновения мы будем решать их. Конечно, стараемся опережающими темпами решать", - сообщил аким и напомнил астанчанам в качестве примера, что в прошлом году остро стоял вопрос по питьевой воде, а теперь он успешно решен.

"Сегодня есть этот вопрос? Нет. Мы имеем профицит на ближайшие 4-5 лет по воде, сегодня у нас порядка 120-125 тыс. кубов. Ежегодный рост происходит примерно на 20-30 тыс. кубов.

По ливневке системная работа проводится и будет проводиться дальше. Нам надо войти в ритм, и мы войдем. Проблемные участки будут уходить. Там, где идет массовое строительство, периодически будут возникать локальные проблемы, которые будут решаться. Проблема ливневки имеет свое решение. Мы ищем финансирование и с республиканского, и с местного бюджетов. Никто на месте не стоит", - заявил аким горожанам.

Напомним, 8 августа в Астане разбушевалась непогода: столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град, который даже пробил стекла автомобилей. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи. В службу скорой помощи столицы с травмами после града обратились несколько человек.

Также стало известно о том, что град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны, а крыша столичного аэропорта протекла из-за непогоды.

Следом, 9 августа, в столице разразился сильнейший ливень. Мы собрали реакции казахстанцев на погоду. В Сети делились впечатлениями о пробках и подтоплениях в городе.

Вечером того же дня акимат Астаны обратился к горожанам из-за ливня и града, сообщив, что коммунальные службы ведут работу по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, откачке вод, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений. Ведомство призвало астанчан по возможности не выезжать в такую непогоду.

Позже сообщалось, что в одном из жилых массивов Астаны пострадали дома: градины размером с куриное яйцо продырявили крыши. В акимате объяснили, что государство помогает восстанавливать имущество в том случае, если была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, а прошедший град под эти критерии не попадает, и ремонт поврежденного имущества придется оплачивать его собственникам.