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Астанчане, чьи дома пострадали от крупного града, надеются на помощь властей

Опубликовано:

Ремонт поврежденной крыши
Дом. Кадр из видео: КТК

Жильцы пострадавших от града домов в Астане надеются на помощь властей - непогода обрушилась на столицу неделю назад, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что в одном из жилых массивов Астаны пострадали дома. Градины размером с куриное яйцо продырявили крыши.

"У нас все крыши уже превратились в решето. У всех все потекло дома, весь потолок обвалился. Не только у меня, это у всех - где-то около 100 домов здесь в таком состоянии", - заявил житель массива Уркер Ерик Каримов.

Некоторые собственники жилья уже начали ремонтировать кровлю, однако многие местные жители надеются на помощь властей. Пострадавшие отмечают, ремонт обойдется недешево.

"Это самый минимум - 2 миллиона тенге. Нам, получается, снова надо будет взять кредит. Вчера ходила в акимат, я там оставила заявление", - рассказала Джамиля Башарова.

В акимате объяснили, что государство помогает восстанавливать имущество в том случае, если была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, а прошедший неделю назад град под эти критерии не попадает.

В остальных случаях собственникам имущества, к примеру автомобилей или жилых домов, придется оплачивать ремонт самостоятельно.

Отмечается, что вопрос могла бы решить страховка, однако далеко не многие страхуют жилье.

Сейчас собственники пострадавших домов с тревогой ожидают новых осадков, которые прогнозируют синоптики.

Источник КТК.

Напомним, 8 августа непогода накрыла Астану – ливень сопровождался сильным градом. В службу скорой помощи столицы с травмами после града обратились несколько человек.

Также стало известно о том, что град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны, а крыша столичного аэропорта протекла из-за непогоды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2149546-astanchane-chi-doma-postradali-ot-krupnogo-grada-nadeyutsya-na-pomoshch-vlastey/

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