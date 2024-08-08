Устрашающие тучи и крупный град: непогода накрыла Астану (фото, видео)

В Астане сегодня бушует непогода - столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи. Очевидцы поделились фото и видео, передает NUR.KZ.

Сильный ливень и град сегодня выпали в Астане. В соцсетях жители столицы показали последствия непогоды.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале Astanovka98.

Выпавший град пробил стекла автомобиля.

Нелегко также пришлось автомобилистам на дороге в районе городского аэропорта.

Кто-то из жителей снял на видео кортеж важного зарубежного гостя в непогоду.

Небо сегодня в Астане выглядело завораживающим.

"Можно снимать в фильмах-катастрофах", - говорится в описании.

Отметим, что в Астане синоптики обещали сегодня дождь. Согласно прогнозу погоды на сайте "Казгидромета", осадки обещают жителям столицы и завтра. Температура днем составит от +18 до +20 градусов, скорость ветра - 9-14, днем порывы до 15-20 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в период с 8 по 10 августа по Казахстану сохранится неустойчивый характер погоды, на юге продолжится жара до +45 градусов.