"Любишь Астану, люби и ее пробки": над последствиями ливня в столице шутят в Сети (видео)

В Астане прошел мощный ливень. В Сети жители и гости столицы публикуют видео об обстановке в связи с непогодой и делятся впечатлениями, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Акимат Астаны обратился к горожанам из-за ливня и града

9 августа столицу накрыл мощный ливень, на дорогах образовались пробки, город "поплыл". Рассказываем, как отзывались о сложившейся обстановке казахстанцы: кто с шутками, кто с негодованием.

"Астана: когда небо и саммит сговорились": под таким лозунгом опубликовал видео паблик Sxodim.Astana.

В комментариях пользователи смеются над транспортным коллапсом: "Любишь Астану, люби и ее пробки", "Как классно сидеть дома", и обсуждают время, которое заняла дорога: "3 часа, обычно 30 минут", "Мой рекорд был в Алматы на автобусе 2 часа с чем-то, я его побила! Около 3х часов ехала", "2 часа в пробке стояла".

А кто-то выбрал альтернативное решение: "Пешком за час: лучше, чем на автобусе во время пробок, 18.00-19.00", "Пешком, 40 минут!".

Находятся и веселые видео по ситуации, например, такое: экскаваторщик перевозит горожанина в ковше, чтобы тот не замочил ноги.

О менее веселых, скорее форс-мажорных ситуациях тоже сообщается:

Затопленные дороги осложнили жизнь как водителям, так и пешеходам.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

И даже в общественном транспорте случились подтопления из-за непогоды.

Напомним, с утра сообщалось, что в Астане ожидается сильный дождь.

Опубликован и прогноз погоды на выходные. Сообщается, что с 10 по 12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.