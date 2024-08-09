"Любишь Астану, люби и ее пробки": над последствиями ливня в столице шутят в Сети (видео)
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В Астане прошел мощный ливень. В Сети жители и гости столицы публикуют видео об обстановке в связи с непогодой и делятся впечатлениями, передает NUR.KZ.
9 августа столицу накрыл мощный ливень, на дорогах образовались пробки, город "поплыл". Рассказываем, как отзывались о сложившейся обстановке казахстанцы: кто с шутками, кто с негодованием.
"Астана: когда небо и саммит сговорились": под таким лозунгом опубликовал видео паблик Sxodim.Astana.
В комментариях пользователи смеются над транспортным коллапсом: "Любишь Астану, люби и ее пробки", "Как классно сидеть дома", и обсуждают время, которое заняла дорога: "3 часа, обычно 30 минут", "Мой рекорд был в Алматы на автобусе 2 часа с чем-то, я его побила! Около 3х часов ехала", "2 часа в пробке стояла".
А кто-то выбрал альтернативное решение: "Пешком за час: лучше, чем на автобусе во время пробок, 18.00-19.00", "Пешком, 40 минут!".
Находятся и веселые видео по ситуации, например, такое: экскаваторщик перевозит горожанина в ковше, чтобы тот не замочил ноги.
О менее веселых, скорее форс-мажорных ситуациях тоже сообщается:
Затопленные дороги осложнили жизнь как водителям, так и пешеходам.
Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!
И даже в общественном транспорте случились подтопления из-за непогоды.
Напомним, с утра сообщалось, что в Астане ожидается сильный дождь.
Опубликован и прогноз погоды на выходные. Сообщается, что с 10 по 12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147113-lyubish-astanu-lyubi-i-ee-probki-nad-posledstviyami-livnya-v-stolice-shutyat-v-seti-video/