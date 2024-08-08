Сильный дождь в Астане: крыша столичного аэропорта протекла из-за непогоды
Опубликовано:
Крыша протекла после сильного дождя в аэропорту Астаны - непогода обрушилась сегодня вечером на казахстанскую столицу. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.
В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о том, что протекла крыша воздушной гавани.
"В настоящее время наши специалисты работают над устранением возникшей проблемы. Для сбора воды временно расставлены емкости, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и посетителей. Мы прилагаем все усилия для оперативного решения данной ситуации. Безопасность и комфорт наших пассажиров остаются нашим приоритетом. Благодарим за понимание", - сообщили по этому повод корреспонденту NUR.KZ.
Напомним, в Астане сегодня бушует непогода - столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи.
В соцсетях жители столицы показали последствия непогоды - от града пострадали автомобили.
Отметим, что в Астане синоптики обещали сегодня дождь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146560-silnyy-dozhd-v-astane-krysha-stolichnogo-aeroporta-potekla-iz-za-nepogody/