Сильный дождь в Астане: крыша столичного аэропорта протекла из-за непогоды

Крыша протекла после сильного дождя в аэропорту Астаны - непогода обрушилась сегодня вечером на казахстанскую столицу. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о том, что протекла крыша воздушной гавани.

"В настоящее время наши специалисты работают над устранением возникшей проблемы. Для сбора воды временно расставлены емкости, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и посетителей. Мы прилагаем все усилия для оперативного решения данной ситуации. Безопасность и комфорт наших пассажиров остаются нашим приоритетом. Благодарим за понимание", - сообщили по этому повод корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, в Астане сегодня бушует непогода - столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи.

В соцсетях жители столицы показали последствия непогоды - от града пострадали автомобили.

Отметим, что в Астане синоптики обещали сегодня дождь.