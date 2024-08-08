Сколько человек пострадало от крупного града в Астане
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Непогода обрушилась сегодня на казахстанскую столицу - прошел ливень и выпал град. Два человека обратились за медпомощью, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.
Как пояснили в ведомстве, по состоянию на 21:07, вследствие неблагоприятных погодных условий (крупного града) службу скорой помощи вызвали два человека:
- у женщины в возрасте 52 года рассеченная рана в теменной области головы от града;
- у 6-летнего мальчика образовалась шишка также на голове от града.
Также в УОЗ добавили, что в травмпункты при городских больницах обратившихся нет.
Напомним, в Астане сегодня бушует непогода - столицу накрыл сильный ливень, а также выпал крупный град. Вдобавок жителей города напугали массивные тучи.
В соцсетях жители столицы показали последствия непогоды - от града пострадали автомобили.
Мы также писали, что крыша протекла после сильного дождя в аэропорту Астаны - в пресс-службе воздушной гавани сообщили о принимаемых мерах.
Отметим, что в Астане синоптики обещали сегодня дождь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2146575-skolko-chelovek-postradalo-ot-krupnogo-grada-v-astane/