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Акимат Астаны обратился к горожанам из-за ливня и града

Опубликовано:

Люди переходят дорогу в дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Астаны сообщил, что за 2 дня в городе выпало более 1,5-месячной нормы осадков, по ряду улиц ограничено движение в связи с подтоплениями, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, по данным "Казгидромета," за два дня в Астане выпало 48 мм осадков при месячной норме 31 мм осадков. То есть, количество осадков за два дня превысило полуторамесячную норму осадков.

"Двое суток идет сильный ливень, залповый дождь, в том числе крупный град. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. По городу задействовано более 200 единиц спецтехники, они находятся на местах и ведут работы по откачке. При этом дождь будет идти еще несколько часов", - отмечается в публикации.

В связи с подтоплениями по ряду улиц ограничено движение:

  • по пр. Туран от ул. Керей и Жанибек хандар в сторону пр. Улы Дала;
  • по ул. Хусейн Бен Талал в сторону пр. Улы Дала;
  • по пр. Улы Дала от пр Кабанбай Батыра и ул. Айтматова;
  • ул. Нажимеденова от ул. Тауелсиздик до ул. Аманжолова.

Акимат призывает граждан по возможности не выезжать в такую непогоду.

"Коммунальными службами на постоянной основе ведут работы по прочистке коллекторов и дождеприемников, пропарке труб, откачке вод, строительству систем ливневой канализации и очистных сооружений", - заключили в ведомстве.

Добавим, мы собрали реакции казахстанцев на погоду в столице 9 августа. В Сети шутят и делятся впечатлениями о пробках и подтоплениях в городе. Ранее в июле мы также рассказывали о том, как подобную погоду проживают алматинцы.

Напомним, с утра сообщалось, что в Астане ожидается сильный дождь.

Опубликован и прогноз погоды на выходные. Сообщается, что с 10 по 12 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147116-akimat-astany-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-livnya-i-grada/

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