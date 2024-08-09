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Град повредил несколько самолетов в аэропорту Астаны: пассажиров предупреждают о задержках

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Air Astana сообщила о том, что рейсы авиакомпании могут быть задержаны из-за непогоды, которая обрушилась на столицу вчера, передает NUR.KZ со ссылкой на перевозчика.

"Причиной задержки могут стать последствия урагана и града, прошедших в Астане 8 августа. В данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града. Инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней", - сообщается в официальном Telegram-канале Air Astana.

В администрации перевозчика просят пассажиров проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед тем, как выезжать в аэропорт.

Напомним, вчера сообщалось, что в воздушной гавани столицы был поврежден самолет компании Air Astana, который должен был вылететь в Атырау.

Также 5 августа оператор в аэропорту Астаны повредил самолет FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Это привело к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2146831-grad-povredil-neskolko-samoletov-v-aeroportu-astany-passazhirov-preduprezhdayut-o-zaderzhkah/

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