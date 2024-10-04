Штраф за сильное превышение скорости в два раза увеличат в Казахстане

В Казахстане подписали закон, который в два раза повышает размер штрафа за превышение скорости на 60 и более километров в час. Сколько придется заплатить за "лихачество", узнали журналисты NUR.KZ.
Глава государства подписал сразу два закона, которые касаются организации дорожного движения. Так, один из них вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РК и устанавливает новые размеры штрафов для водителей. Они вступят в силу через два месяца.
В частности, согласно новым поправкам, владельцев автомобилей, которые нарушили скоростной режим на 60 километров в час (км/ч) или более, будет ждать штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2024 году составляет 147 680 тенге.
Ожидается что в 2025 году 1 МРП будет равен 3 932 тенге, поэтому штраф за это правонарушение вырастет уже до 157 280 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма увеличится до 60 МРП, или до 221 520 тенге – в 2024 году и 235 920 тенге – в 2025.
Напомним, что на данный момент размеры штрафов за превышение скорости следующие:
- на величину от 10 до 20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге в 2024 году;
- на величину от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге;
- на величину от 40 км/ч и более – 20 МРП, или 73 840 тенге.
- при повторном превышении скорости в течение года на 20 и более км/ч – 30 МРП, или 110 760 тенге.
Таким образом, через два месяца к этом списку добавится штраф за превышение скорости на 60 и более км/ч, а взыскание за подобное нарушение увеличится в два раза.
Данные поправки были внесены на рассмотрение в мажилис еще в начале 2024 года. В рамках проекта также предлагалось убрать штраф за выключенные днем фары и оставить лишь предупреждение.
Также напомним, что, помимо ужесточения наказания для "лихачей", подписанный президентом Казахстана закон включает мопеды в перечень механических транспортных средств и предусматривает для них установление обязательной государственной регистрации.
Ожидается, что новые правила должны повысить эффективность правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.
Также ранее мы рассказывали о том, что со следующего года ожидается подорожание обязательной страховки для автовладельцев. Дело в том, что при расчете стоимости полиса используется поправочный коэффициент, который зависит от уровня аварийности региона – чем он выше, тем дороже страховка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2169810-shtraf-za-silnoe-prevyshenie-skorosti-v-dva-raza-uvelichat-v-kazahstane/
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