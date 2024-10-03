Мопеды обяжут регистрировать в Казахстане: Токаев подписал закон

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся организации движения отдельных видов транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности»", - говорится в сообщении.

Также сегодня президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Согласно информации на сайте сената парламента РК, законодательные новеллы призваны повысить эффективность правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, и снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Так, в соответствии с нормами документов, мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.

Также вводится ряд дополнительных требований, направленных на усиление безопасности пассажирских перевозок, включая обучение водителей транспорта.

Также сообщалось, что в КоАП вводятся поправки о более строгой административной ответственности для лиц, превышающих установленную скорость движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час от разрешенной, а также введении дополнительных мер ответственности за повторные правонарушения и других механизмах.

Отметим, еще в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП, согласно которым водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

19 сентября этого года в сенате был принят ряд поправок в сфере дорожного движения, среди которых норма о внесении мопедов в категорию "другие механические транспортные средства".

Отмечалось, что после их вступления в законную силу владельцам мопедов дадут полгода на регистрацию. После этого срока остановленные полицией мопеды будут забирать на штрафстоянку.

В МВД при обсуждении закона отмечали, что главное основание для регистрации мопедов – большое число нарушений ими правил ПДД.

После регистрации мопедистов смогут видеть камеры "Сергек", как сейчас они видят мотоциклистов. Соответственно, при нарушении ПДД водители мопедов будут нести такую же ответственность, как и водители авто - в настоящий момент ни камеры "Сергек", ни какие-либо другие средства идентифицировать этих водителей не могут.