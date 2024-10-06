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"Исторический день": Роза Рымбаева и Нурлан Абдуллин сделали свой выбор на референдуме

Опубликовано:

Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: РСК Алматы

Народная артистка Роза Рымбаева и казахстанский певец Нурлан Абдуллин приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК.

Народная артистка Казахстана, известная эстрадная певица Роза Рымбаева посетила избирательный участок №387, расположенный в школе-интернате №17.

Артистка подчеркнула значимость проведения мероприятия, отметив, что сегодня для страны и для каждого казахстанца исторический день.

Роза Рымбаева
Роза Рымбаева. Фото: РСК Алматы

"Участие наших граждан в референдуме - это важный шаг к пониманию будущего Казахстана. Сегодня каждый из нас имеет возможность высказать свою позицию. В условиях стремительных изменений итог референдума покажет нам вектор развития движения нашей страны", - отметила она.

Нурлан Абдуллин
Нурлан Абдуллин. Фото: РСК Алматы

Свой выбор сделал и артист Нурлан Абдуллин, посетив избирательный участок №387 в Алматы.

"Я считаю, что единство страны находится в наших руках. Сегодня наши граждане приходят и голосуют, тем самым проявляют свою вовлеченность. Это большой решающий момент для будущего нашей страны и нашего поколения", - прокомментировал Нурлан Абдуллин.

Ранее сообщалось, что казахстанская певица, лауреат госпремии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Отмечается, что урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства народной артистки.

Также свой выбор сделал и певец Парвиз Назаров. Мы также писали, что известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170477-istoricheskiy-den-roza-rymbaeva-i-nurlan-abdullin-sdelali-svoy-vybor-na-referendume/

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