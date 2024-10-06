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Скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на республиканском референдуме в Алматы (фото)

Опубликовано:

Жамиля Серкебаева
Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Известная казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

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Традиционно артистка пришла на участок, расположенный в Национальной библиотеке. Зайдя на пару минут в кабинку, она опустила свой бюллетень в урну.

Жамиля Серкебаева
Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жамиля Серкебаева
Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я считаю, что это является моим гражданским долгом - прийти на референдум. Сегодня у нас актуальный вопрос. Сегодня мы все рано утром встали, проголосовали.

Конечно, у каждого свое мнение, каждый имеет право на личное мнение. Это нас объединяет, хоть мы с разным менталитетом, с разными взглядами. И все же - все мы болеем всем сердцем и хотим, чтобы наша страна развивалась, стала лучше и стояла в первых рядах в мировом сообществе. К этому мы стремимся", - отметила Жамиля Серкебаева.

Жамиля Серкебаева
Жамиля Серкебаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что казахстанская певица, лауреат госпремии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Отмечается, что урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства народной артистки.

Также свой выбор сделал и певец Парвиз Назаров.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170431-skripachka-zhamilya-serkebaeva-progolosovala-na-respublikanskom-referendume-v-almaty/

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