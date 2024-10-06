"От моего голоса может зависеть многое": как алматинцы голосуют на референдуме

Алматинцы голосуют сегодня на референдуме по вопросу строительства АЭС. Участок, расположенный в Национальной библиотеке, можно назвать одним из самых активных, передает корреспондент NUR.KZ.

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Горожане приходят парами и целыми семьями. Кроме того, на участке сегодня голосующих встречают настоящие батыры с флагом Казахстана.

"Мы пришли поддержать референдум. Сам еще не голосовал, но мои коллеги уже отдали свой голос. Мы хотим, чтобы люди пропитались энергетикой, зарядились позитивным настроем на то, что мы живем в дружной многонациональной стране и представляем наш этнос и культуру", - рассказал батыр Дамир Амангельды.

Алматинцы голосуют на референдуме. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, как отмечают представители избирательных комиссий, сегодня алматинцы идут активно на участки.

"Я хожу на каждое голосование. Это мой гражданский долг. Сюда я пришла с мужем и внуком, его уже второй раз берем с собой на голосование, чтобы подавать пример ", - рассказала алматинка Куралай.

Поток голосующих практически не прекращался.

Алматинцы голосуют на референдуме. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Как любой гражданин Казахстана, я обязательно прихожу каждый раз голосовать. От моего голоса может зависеть многое. Мой голос должен присутствовать", - уверена Татьяна.

Среди голосующих - и молодежь, и представители старшего поколения.

"Это важно - выражать свою позицию и влиять на принятие решения. И даже если мнение может не совпадать с большинством, должна быть обратная связь от общества, от граждан, чтобы власть и все понимали, что люди думают об этом", - рассказал алматинец Максим.

"Если не отстаивать свою позицию, могут быть неправильными итоги голосования. Голосую я по важным вопросам обычно", - заметил Алдияр, пришедший голосовать вместе с супругой.

Алматинцы голосуют на референдуме. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На выходе мы встретили и депутата маслихата Алматы Асию Аканову.

"На самом деле, мы активно работали с экспертами и приняли взвешенное мнение. Это решение имеет долгосрочную перспективу. То, что мы все принимаем сейчас решение по принципу солидарной ответственности - это признак демократии. Каждый человек может прийти отдать голос и окончательный результат станет итогом солидарной ответственности", - заявила Асия Аканова.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

К 10:00 явка граждан на голосование составила 17,79%, участие в референдуме приняли более 2,1 млн казахстанцев.