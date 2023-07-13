Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчанин расстелил постель на детской площадке и рассмешил Казнет (видео)

Опубликовано:

Спящий во дворе человек
Спящий во дворе человек. Кадр из видео: tiktok.com/@kamshat_hanym

Среди казахстанцев сегодня стало популярным видео, на котором некий гражданин дремал во дворе жилого дома в Астане, расстелив постель. Спящего запечатлела жительница одного из домов.

Видеоролик опубликовала в TikTok жительница столицы. На кадрах – человек, который, судя по всему, ранним утром спит во дворе жилого дома в Астане, постелив на скамье под турником постель.

"День в Астане очень жаркий. Вот, лежит (человек – прим. ред.), как будто у себя дома, постелил постель. Лежит с удовольствием", – говорит автор видео за кадром.

В комментариях под видео казахстанцы из южных регионов рассказали, что погода у них намного жарче, другие же пользователи в шутку похвалили спавшего во дворе за сообразительность.

"Молодец, додумался", "А что, так можно было?", "Молодец, главное, чтобы комары не покусали", – пишут в комментариях.

На видеоролик обратил внимание Telegram-канал Qumash, опубликовав у себя.

Отметим, что на сайте РГП "Казгидромет" сообщалось, что сегодня в Астане днем температура воздуха была в районе +36...+38 градусов, ночью она спадет до +21...+23 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028581-astanchanin-rasstelil-postel-na-detskoy-ploschadke-i-rassmeshil-kaznet-video/

Автор: Айбекова Сауле
Астанчанин расстелил постель на детской площадке и рассмешил Казнет (видео)

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.