Астанчанин расстелил постель на детской площадке и рассмешил Казнет (видео)

Спящий во дворе человек. Кадр из видео: tiktok.com/@kamshat_hanym

Среди казахстанцев сегодня стало популярным видео, на котором некий гражданин дремал во дворе жилого дома в Астане, расстелив постель. Спящего запечатлела жительница одного из домов.

Видеоролик опубликовала в TikTok жительница столицы. На кадрах – человек, который, судя по всему, ранним утром спит во дворе жилого дома в Астане, постелив на скамье под турником постель.

"День в Астане очень жаркий. Вот, лежит (человек – прим. ред.), как будто у себя дома, постелил постель. Лежит с удовольствием", – говорит автор видео за кадром.

В комментариях под видео казахстанцы из южных регионов рассказали, что погода у них намного жарче, другие же пользователи в шутку похвалили спавшего во дворе за сообразительность.

"Молодец, додумался", "А что, так можно было?", "Молодец, главное, чтобы комары не покусали", – пишут в комментариях.

На видеоролик обратил внимание Telegram-канал Qumash, опубликовав у себя.

Отметим, что на сайте РГП "Казгидромет" сообщалось, что сегодня в Астане днем температура воздуха была в районе +36...+38 градусов, ночью она спадет до +21...+23 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028581-astanchanin-rasstelil-postel-na-detskoy-ploschadke-i-rassmeshil-kaznet-video/