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"Что за страхолюдины": реставрация фигур матрешек рассмешила павлодарцев

Опубликовано:

Матрешки
Матрешки. Фото: instagram/tipavlo.dar

Фигуры матрешек, которые перекрасили в Павлодаре, рассмешили пользователей Сети. Горожане обрушились с критикой в адрес акимата, назвав такое обновление издевательством, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии с обновленными матрешками появились в местном Instagram-паблике.

Приложили при этом и фото фигуры известной русской народной игрушки, сделанные несколько лет назад. В комментариях люди не поскупились на язвительные высказывания.

"Какая жизнь, такие и матрешки", "Была Матрешка- стала Баба Ежка", "2024 год их сильно измотал", "Они устали следить за судом Бишимбаева", "Что за страхолюдины", "Когда выбрала не правильного косметолога", "Тендер реставрации выиграл детский сад", "До и после рабочего дня", "Лицо у них прямо как будто они в шоке от происходящего", — пишут пользователи сети под постом.

Между тем многие горожане потребовали от городского акимата объяснений, называя подобную реставрацию издевательством. Чиновники отреагировали, но пояснили кратко.

"Специалисты вместе с подрядчиком выехали на место. После обследования заказчик обязал подрядчика переделать работу", — сообщили в отделе ЖКХ города Павлодара.

Фигуры матрешек установлены по проспекту Назарбаева в Павлодаре — на аллее этнокультурных объединений. Здесь же располагается металлическая юрта и здания в миниатюре, относящиеся к разным народам.

Согласно информации РИА Новости, название игрушки "Матрешка" произошло от одного из самых распространенных женских имен – "Матрена". По распространенной версии, прообразом матрешки в конце 19 века послужила фигурка буддийского божества Фукурумы, которую привезли из Японии в усадьбу Абрамцево.

Взяв за основу идею многослойной игрушки, токарь Василий Звездочкин создал фигурку, вмещавшую еще семь фигурок поменьше. В 1900-м году новая игрушка была представлена на всемирной выставке в Париже, затем – на ярмарках в Германии и Великобритании.

Ранее мы рассказывали, что в Акмолинской области снежные фигуры на площади рассмешили казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099903-chto-za-straholyudiny-restavraciya-figur-matreshek-rassmeshila-pavlodarcev/

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