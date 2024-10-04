Ношение хиджаба в школе: нормы закона разъяснили в Верховном суде

Председатель коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев в кулуарах Съезда судей высказался о ношении хиджаба детьми в школах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Аслан Тукиев напомнил о нормах, прописанных в законах страны.

"Вне того аспекта в чем она (ученица - прим.ред.) придет, лишать детей права на среднее образование закон пока не позволяет. То есть любого ребенка должны пустить в школу", - отметил он.

По его словам, есть подзаконный акт Минпросвещения РК, который устанавливает форму одежды.

"Он действительно устанавливает форму одежду, которая не позволяет носить эти платки. И этот приказ вытекает из закона, но ни приказ, ни закон не содержат в качестве санкции за нарушение лишение конституционного права на среднее образование. Вот о чем говорит суд. Помимо этого, мы бы еще хотели, чтобы законодатель дал ответ на этот вопрос – как этот вопрос надо регулировать", - добавил Тукиев.

Мотивирует он это тем, что со временем встанет вопрос ответственности родителя и имеет ли пределы в отношении несовершеннолетних нормы о свободе вероисповедания и совести.

Отметим, уже несколько лет в Казахстане ведутся споры вокруг запрета на ношение хиджабов в школах. В 2021 году школьницам рекомендовали придерживаться стандарта, который существует для всех школ Казахстана. Требования касаются всех школ страны – вне зависимости от форм собственности, подчеркивали в ведомстве.

В 2022 году представители тогда еще МОН РК, отмечали, что существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы. Подчеркивалось, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.

В прошлом году глава Минпросвещения Гани Бейсембаев еще раз напомнил, что все ученики, согласно требованиям, должны посещать школу в школьной форме.

"Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявлял министр.

Он также отмечал, что в Казахстане в 2023 году не было девочек, которые не посещают школу из-за ношения хиджаба.

Позже о ношении религиозной одежды в школе высказывался и президент Токаев. По его мнению, дети должны сделать выбор, когда подрастут.

Недавно в Верховном суде Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах.

Там пояснили, что в рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда не входила в обсуждение вопроса законности ношения платка в образовательном учреждении.

Как уточнили в ВС, кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан РК.