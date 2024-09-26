"Запрет не отменяли": Верховный суд о платках в школе

В Верховном суде Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на ВС.

Распространенную в СМИ и социальных сетях информацию в Верховном суде назвали недостоверной.

Как сообщается в Telegram-канале ВС, в рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда не входила в обсуждение вопроса законности ношения платка в образовательном учреждении.

"Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан РК.

Вместе с тем полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен", – пояснили в Верховном суде.

В органе напомнили, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.

"Неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Отметим, уже несколько лет в Казахстане ведутся споры вокруг запрета на ношение хиджабов в школах. В 2021 году представители МИОР рекомендовали придерживаться стандарта, который существует для всех школ Казахстана. Требования касаются всех школ страны – вне зависимости от форм собственности, подчеркивали в ведомстве.

В 2022 году представители тогда еще МОН РК, отмечали, что существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы. Подчеркивалось, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.

В прошлом году глава Минпросвещения Гани Бейсембаев еще раз напомнил, что все ученики, согласно требованиям, должны посещать школу в школьной форме.

"Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявлял министр.

Он также отмечал, что в Казахстане в 2023 году не было девочек, которые не посещают школу из-за ношения хиджаба.

Позже о ношении религиозной одежды в школе высказывался и президент Токаев. По его мнению, дети должны сделать выбор, когда подрастут.