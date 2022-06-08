"Школа – светское учреждение": в МОН высказались о школьной форме и хиджабах

Иллюстративное фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова прокомментировала вопросы касательно школьной формы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам главы комитета, существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы.

"Казахстан – это светское государство. Соответственно, наши школы являются светскими учреждениями.

Есть приказ 2016 года о школьной форме, он действует и дальше сохраняет свою силу. Мы говорим о включении в учебный процесс девочек, которые могут быть не охвачены обучением. Мы ищем пути и варианты для решения этой задачи", – заявила она.

Каримова отметила, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.

"Речь идет не о хиджабах: некоторые слышат то, что хотят услышать. Поступают разные предложения: это и возможность охвата их онлайн-обучением в наших же отечественных школах, и другие предложения по их вовлечению в учебный процесс. Самое главное – это охватить и обеспечить всех средним образованием. Чтобы мы не потеряли эту часть детей", – сказала Гульмира Каримова.

Она также подчеркнула, что никаких изменений по ношению школьной формы нет, данный вопрос регламентирован соответствующим документом.

"Еще раз подчеркну: в настоящее время приказ о школьной форме действует, изменений нет. Будем обсуждать разные возможности для обеспечения всех детей обучением. Это вопрос, который не может решаться на основе эмоций, в обществе есть разные мнения. Надо прежде всего исходить из интересов детей и норм нашего законодательства", – добавила Каримова.

Напомним, ранее министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался по поводу ношения платков в школах – глава МОН считает, что в обществе должна быть инклюзивность разных групп и взглядов, особенно когда из-за религиозных вопросов дети испытывают трудности и не посещают школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973196-shkola-svetskoe-uchrezhdenie-v-mon-vyskazalis-o-shkolnoy-forme-i-hidzhabah/