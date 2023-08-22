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О ношении хиджабов в школах Казахстана высказались в Минпросвещения

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Девочка в хиджабе делает уроки
Девочка в хиджабе. Иллюстративное фото: Alfian Widiantono/Getty Images

Глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр в вопросе ношения хиджаба в школах сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил он.

Представители СМИ поинтересовались, значит ли это, что в хиджабе в школу нельзя. Они же отметили, что родители высказывают мнение в соцсетях, что если в школах не разрешат хиджаб, они выйдут на митинг.

"Какие требования предъявляются к форме, так и должно быть. Вы знаете, что главная цель посещения школы – получение качественного образования. Из этого мы исходим. И не нужно родителям смешивать сюда другие вопросы. Ребенок должен получить качественное образование, и родители должны этому способствовать. По закону, и мы все должны следовать букве закона: есть Конституция, и там написано, что у нас светское государство, поэтому дети должны носить школьную форму. Это требование. Ничего в этом плане не изменилось", – отметил министр.

Но на вопрос о том, как же быть администрации школы в случае, если ребенок все же пришел в хиджабе, точного ответа от Гани Бейсембаева не последовало. Он предпочел ответить вопросом на вопрос.

"Как вы думаете? Должны быть в школьной форме – это же школа", – лишь заявил министр.

Стоит отметить, что вопрос о ношении хиджабов в школах поднимается почти каждый год.

В 2021 году представители МИОР рекомендовали придерживаться стандарта, который существует для всех школ Казахстана. Требования касаются всех школ страны вне зависимости от форм собственности, подчеркивали в ведомстве.

В прошлом году представители тогда еще МОН РК, отмечали, что существует приказ, который регламентирует вопросы ношения школьной формы. Подчеркивалось, что о разрешении хиджабов в школах речи не идет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033482-o-noshenii-hidzhabov-v-shkolah-kazahstana-vyskazalis-v-minprosvescheniya/

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