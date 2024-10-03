Сообщать о проживающих без документов казахстанцах попросили в МВД

В Казахстане проходит кампания оказания помощи жителям страны, которые не имеют каких-либо документов личности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что в июле текущего года была запущена идентификационная кампания по выявлению лиц, проживающих без каких-либо документов личности с неурегулированным правовым статусом. Задача кампании - оказать помощь таким людям в оформлении документов.

"Зачастую в эту категорию подпадают лица без определенного места жительства, проживающие в отдаленных местностях, крестьянских хозяйствах, иногда без потребности иметь официальный документ либо, наоборот, не имеющие возможности обратиться самостоятельно по состоянию здоровья или юридической неграмотности", - сказано в сообщении.

Кампания продлится до конца года. Сообщается, что на сегодня по стране установлено 404 лица, не имеющих документов, из которых 200 человек признаны гражданами Казахстана, а 14 - лицами без гражданства. По остальным проводятся проверочные мероприятия их правового статуса.

"Если гражданам известно о лицах, проживающих без документов, просим обратиться в миграционную службу по месту проживания. Для оказания правовой помощи и получения квалифицированной консультации в каждом регионе закреплены ответственные сотрудники.

Также для получения информации по возникающим вопросам можно обратиться непосредственно в Комитет миграционной службы МВД в рабочее время по телефонам: +7 701 171 82 28, +7 717 72 45 20 и 71 44 10", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о 56-летнем жителе ВКО, который впервые за 30 лет получил удостоверение личности. Сообщалось, что после ранней потери обоих родителей документы ему оформить было некому.

Также сообщалось, что житель ЗКО спустя 33 года после пропажи восстановил документы и нашел сына в Южной Корее. В этом ему помогли работники центра ресоциализации Уральска. А в Жамбылской области акт рождения мужчины не был зарегистрирован в установленном порядке, из-за чего он 25 лет прожил без документов.

Мужчина из Павлодарской области полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Сотрудники полиции помогли ему оформить новые документы.

В начале года сообщалось, что житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Как гражданин оказался в такой ситуации, неизвестно. Оформить паспорт ему помогли полицейские.

А 71-летняя казахстанка несколько лет жила без документов и медпомощи после того, как утеряла свой "красный паспорт" во время переезда. Инспекторы миграционной службы оказали помощь женщине в сборе необходимых документов.