Житель ЗКО прожил 33 года без документов и нашел сына в Южной Корее

Житель ЗКО спустя 33 года после пропажи восстановил документы и нашел сына в Южной Корее. В этом ему помогли работники центра ресоциализации Уральска, передает "Мой город".

Гергий Ни родился в Алматы в 1953 году. В 1958 году он вместе с родителями переехал в Кыргызстан, затем в Узбекистан, а после в Туркменистан. В 37 лет мужчина вернулся на Родину и создал семью, у супругов родился сын.

Когда ребенку исполнилось 2 года, Гергий оставил семью и уехал на случайные заработки в Западно-Казахстанскую область. Здесь он устраивался на временные работы скотником, чабаном, огородником на поле. Через какое-то время мужчина потерял документы и связь с родственниками.

В 2020 году знакомые посоветовали ему обратиться за помощью в Центр ресоциализации Уральска.

"Специалисты центра, выслушав его трудную жизненную историю, начали работать с ним. Мы сделали различные запросы, направили письма в различные учреждения иностранных государств для выяснения или уточнения принадлежности его к гражданству Республики Казахстан. За установленный период времени наши специалисты только после получения всех ответов на отправленные запросы смогли направить документы в миграционную полицию Уральска для его документирования", - рассказал руководитель центра ресоциализации Ерлан Медетов.

Получив долгожданные документы, Гергий Ни сообщил, что впервые за долгое время чувствует себя человеком и полноправным гражданином своей страны. Отдельную благодарность он выразил специалистам центра Нурлы Жубатовой и Арай Шынтемировой. Они спустя 33 года нашли его сына, который проживает в Южной Корее, и организовали видеозвонок с ним.

Теперь новоиспеченный гражданин Казахстана планирует поправить свое здоровье, так как ранее без документов его нигде не принимали. После чего мужчина намерен увидеть сына вживую.

"История этого человека не единична. В учреждении проживают и обращаются лица с красными паспортами бывшего СССР. Мы стараемся помочь им и документировать. Незнание законодательства и человеческий фактор служат причинами несвоевременного обмена документов, и только благодаря совместной и сплоченной работе с органами миграции и государственными учреждениями мы стараемся помочь таким людям", - подчеркнул Ерлан Медетов.

Ранее стало известно, что житель Павлодарской области полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Сотрудники полиции помогли ему оформить новые документы.

А в Жамбылской области факт рождения мужчины не был зарегистрирован в установленном порядке, из-за чего он 25 лет прожил в Казахстане без документов. Ему выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности только на основании решения суда.

В Восточно-Казахстанской области в отделении миграционной службы девушки-близняшки из Российской Федерации, похожие как две капли воды, получили вид на жительство. Сейчас 17-летние сестры осваивают профессию бухгалтеров в колледже.