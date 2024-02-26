"Вышла замуж и переехала": казахстанка столкнулась с проблемой, которую решили полицейские

71-летняя казахстанка несколько лет жила без документов и медпомощи после того, как утеряла свой "красный паспорт" во время переезда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, долгожданный документ получила жительница Щербактинского района.

"При проведении рейда установлена 71-летняя женщина, проживающая без документов. В ходе беседы она рассказала, что родилась и проживала в селе Николаевка. Вышла замуж, переехав в Алматинскую область, она работала и жила там около 20 лет. Позже, вернувшись на малую родину, во время переезда утеряла "красный паспорт" образца 1974 года.

Утеряв документ, по вопросу восстановления она никуда не обращалась. Все это время жила без документов. Незнание законодательства и жизненные обстоятельства послужили причинами несвоевременного изготовления документов. Весь этот период женщина не имела возможности официального трудоустройства и обращения в медицинские учреждения", - рассказал инспектор миграционной службы Мади Саримов.

Инспекторы миграционной службы оказали помощь женщине в сборе необходимых документов для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

На имя начальника отдела полиции поступило благодарственное письмо, где женщина выразила признательность стражам порядка.

"Я безмерно благодарна сотрудникам миграционной службы за добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей. Теперь у меня есть документ", - сообщила Галина Храповицкая.

Что делать при утрате удостоверения личности

Как сообщается на портале Egov.kz, в случаях утраты документов, удостоверяющих личность, следует обращаются по месту постоянной регистрации либо фактического пребывания в ЦОН для получения новых документов. Предварительно можно позвонить в единый Call-центр оказания государственных услуг по номеру 1414 и узнать список документов, который необходимо предоставить.

Пакет документов на восстановление удостоверения личности граждан Республики Казахстан в случае утраты:

письменное заявление о восстановлении удостоверения личности с указанием обстоятельств утраты; документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы); паспорт гражданина Республики Казахстан (в случае наличия).

Пакет документов на восстановление удостоверения личности граждан Республики Казахстан в случае кражи:

талон-уведомление из органа уголовного преследования (районное управление полиции), принявшего заявление о краже либо хищении документа; документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы); паспорт гражданина Республики Казахстан (в случае наличия).

Срок выдачи удостоверения личности занимает 15 рабочих дней. По желанию гражданина услуга может оказываться ускоренно за 1 и 3 рабочих дня в Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте, за 3 и 5 рабочих дней - в областных центрах, за 7 рабочих дней - в районах и городах.