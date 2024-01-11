Казахстанец 30 лет жил без документов

Житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет. Недавно полицейские ему помогли оформить паспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".

Житель Лисаковска в Костанайской области 30 лет жил без документов, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Сейчас мужчине 48 лет, полицейские помогли ему оформить паспорт.

Как гражданин оказался в такой ситуации, не уточняется. Также ему помогли с продуктами и жильем.

Отметим, что в феврале 2022 года полицейские помогли жителю Жамбылской области получить документы. Оказалось, что мужчина жил без них на протяжении 30 лет. Такая же история произошла позже в одном из сел Костанайской области – гражданин прожил 20 лет без возможности получить документы, удостоверяющие личность.

В октябре 2022 года стало известно, что 68-летний житель этой же области 29 лет прожил без документов, так как в силу различных причин не мог их оформить. В ноябре жительнице Атырауской области помогли восстановить документы – она не могла этого сделать 32 года.