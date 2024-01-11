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30 лет независимости Казахстана

Казахстанец 30 лет жил без документов

Опубликовано:

Портфель с документами стоит на столе
Портфель с документами. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет. Недавно полицейские ему помогли оформить паспорт, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".

Житель Лисаковска в Костанайской области 30 лет жил без документов, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Сейчас мужчине 48 лет, полицейские помогли ему оформить паспорт.

Как гражданин оказался в такой ситуации, не уточняется. Также ему помогли с продуктами и жильем.

Отметим, что в феврале 2022 года полицейские помогли жителю Жамбылской области получить документы. Оказалось, что мужчина жил без них на протяжении 30 лет. Такая же история произошла позже в одном из сел Костанайской области – гражданин прожил 20 лет без возможности получить документы, удостоверяющие личность.

В октябре 2022 года стало известно, что 68-летний житель этой же области 29 лет прожил без документов, так как в силу различных причин не мог их оформить. В ноябре жительнице Атырауской области помогли восстановить документы – она не могла этого сделать 32 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054908-kazahstanets-30-let-zhil-bez-dokumentov/

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