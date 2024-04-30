Факт рождения жителя Жамбылской области установили лишь спустя 25 лет

Факт рождения мужчины не был зарегистрирован в установленном порядке, из-за чего он 25 лет прожил в Жамбылской области без документов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, прокурор района в интересах гражданина с заявлением об установлении факта его рождения обратился в Таласский районный суд.

"Основанием для обращения послужило совершение гражданином тайного хищения чужого имущества и, как результат, возбуждение уголовного дела, но отсутствовала актовая запись о рождении и документы, удостоверяющие его личность", - пояснили в суде.

Из ответа на запрос отдела регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Таджикистан по Кубодинскому району следовало, что актовая запись о рождении мужчины не производилась.

В суде свидетели подтвердили, что мужчина без документов является их родным братом, который родился в селе Бирлик Шардаринского района Южно-Казахстанской области, там же они вместе проживали. Но после смерти отца уехали с матерью в Таджикистан, а их брат из-за отсутствия документов остался в Казахстане.

"Мужчина не имел возможности получить документы другим способом, так как родился в немедицинском учреждении и факт его рождения не был зарегистрирован в установленном порядке, медицинской организацией не была выдана справка о рождении установленной формы", - отметили в суде.

Установление факта регистрации рождения необходимо для получения документов, удостоверяющих личность.

В данном случае суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Решение вступило в законную силу. На его основании совершена запись о рождении мужчины, ему выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности.

В начале года сообщалось, что житель Костанайской области жил без документов на протяжении 30 лет, из-за чего не мог получать социальную и медицинскую помощь. Как гражданин оказался в такой ситуации, неизвестно. Оформить паспорт ему помогли полицейские.

А 71-летняя казахстанка несколько лет жила без документов и медпомощи после того, как утеряла свой "красный паспорт" во время переезда. Инспекторы миграционной службы оказали помощь женщине в сборе необходимых документов для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.