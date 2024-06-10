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Экибастузец 50 лет жил с паспортом СССР

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Паспорт СССР образца 1974 года
Паспорт СССР. Иллюстративное фото: Oleg Elkov / Getty Images

Житель Павлодарской области полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Ему помогли сделать новые документы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился житель Экибастуза, который не имел документов, удостоверяющих личность. На момент обращения у него было только свидетельство о рождении и паспорт СССР образца 1974 года.

"Самостоятельно не смог собрать все документы. В 2023 году обратился в миграционную полицию, мое обращение было поручено сотрудникам Снежанне Захаровой и Олжасу Жузжасарову, которые направили запросы в различные инстанции и государства для подтверждения моей личности. В результате кропотливой работы я получаю свой документ, что позволит мне жить полноценной жизнью", - рассказал мужчина.

По словам полицейских, люди без документов, удостоверяющих личность, - это чаще всего те, у кого есть недействительные паспорта одной из стран СНГ, а также владельцы бывших паспортов СССР.

"Большая часть недокументированного населения - это люди, которые переехали в Казахстан из республик бывшего СССР в несовершеннолетнем возрасте", - отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что для оформления удостоверения личности гражданина Республики Казахстан прибывшим из-за границы необходима справка об отсутствии гражданства иностранного государства либо документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания.

А в Жамбылской области факт рождения мужчины не был зарегистрирован в установленном порядке, из-за чего он 25 лет прожил в Казахстане без документов. Ему выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности только на основании решения суда.

Еще одна 71-летняя казахстанка несколько лет жила без документов и медпомощи после того, как утеряла свой "красный паспорт" во время переезда. Инспекторы миграционной службы оказали помощь женщине в сборе необходимых документов для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114913-ekibastuzec-50-let-zhil-s-pasportom-sssr/

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