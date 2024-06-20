"За пять лет из нас все выжали": семью из шести человек выселили из квартиры в Актобе

После пяти лет судов семья Цыба, в которой шесть человек, по решению суда съехала из квартиры в Актобе. Доказать, что они ее владельцы, несмотря на миллионные выплаты, они не смогли, передает "Диапазон".

Теперь члены одной семьи живут раздельно: у знакомых, снимают жилье, а глава семьи Сергей Цыба - в вагончике на работе. Несколько лет семья боролась за квартиру, ходила по судам, но в итоге вынуждена была съехать.

Квартирный вопрос длился давно. Сергей Цыба работал в ТОО "СпецТрансСтройКомпани" простым рабочим. В ноябре 2010 года он заключил с компанией договор о намерении купли-продажи трехкомнатной квартиры в рассрочку за 8 млн тенге сроком до 2018 года.

Но на директора компании Сергея Ширяева завели уголовное дело, а 5 мая 2013 года квартиру арестовали. В ноябре 2014 года частный судебный исполнитель передал ее в собственность ТОО "РусКазДорСервис". Квартира оказалась в залоге в банке по обязательствам этой фирмы.

А компанию "СпецТрансСтройКомпани" признали бездействующей с 2017 года. Банкротный управляющий ТОО "РусКазДорСервис" обратился с иском о выселении. Начались суды, которые длились пять лет.

В мае прошлого года Сергей Цыба выиграл суд, но в октябре по апелляции проиграл. На тот момент в квартире проживали супруги, трое их сыновей и невестка. Надежда была на Верховный суд в Астане.

"Адвокат три раза отправляла документы в Астану, но дело вернулось без рассмотрения. Здесь судоисполнители не останавливаются, идут дальше. Судоисполнитель начал вызывать детей. Я боюсь за детей, поэтому мы съехали и оставили квартиру.

У нашего адвоката была надежда на Астану. Дальше не знаю, что делать. Мы перевезли вещи к знакомым в одну комнату. Жена там осталась. Один сын в командировке, второму сыну с женой и грудным ребенком я снял полуторку подешевле, старший сын пока живет у знакомых. Сам я работаю дорожником, могу пока в сезон работы жить в вагончике", - рассказал Сергей Цыба.

По словам мужчины, на выплаченные 6,5 млн тенге у него на руках есть корешки. Но для возмещения этих денег ему советуют подавать в суд на директора компании, который живет сейчас не в Казахстане.

"За пять лет судов из нас все выжали. В наше время просто так на квартиру не заработаешь. Это мне опять день и ночь работать, но где гарантия, что я соберу эти деньги? Обращался в банки, нужен первоначальный взнос", - поделился Сергей Цыба.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в Актобе семье из шести человек суд вынес постановление о выселении из квартиры, за которую они расплачивались много лет. Жилье попало под арест, когда на начальника главы семейства завели дело.

Ранее в Экибастузе на улице оказалась мать-одиночка, воспитывающая 7-летнего сына. По словам женщины, она не может работать по состоянию здоровья, а на руках у нее тяжелобольная мать. В акимате города прокомментировали ситуацию.

Квартира. Фото: diapazon.kz

Кухня в квартире. Фото: diapazon.kz

Квартира. Фото: diapazon.kz

Квартира. Фото: diapazon.kz