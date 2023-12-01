"Живу в машине, дети пока дома": семью из шести человек выселяют из квартиры в Актобе (видео)

В Актобе семью из шести человек выселяют из квартиры, за которую они расплачивались много лет. Квартира попала под арест, когда на начальника главы семейства завели дело, передает "Диапазон".

Как пишет издание, еще 13 лет назад Сергей Цыба заключил договор с ТОО "СпецТрансСтройКомпани", где он работал, о намерении купли-продажи квартиры в рассрочку за 8 млн тенге сроком до 2018 года.

До мая 2013 года семья жила в этой квартире и исправно платила за нее. Но в 2013 году на директора ТОО завели уголовное дело, и в мае квартиру арестовали.

В ноябре 2014 года частный судебный исполнитель передал ее в собственность другой фирмы, ТОО "РусКазДорСервис". Так квартира оказалась в залоге в банке по обязательствам ТОО "РусКазДорСервис". А компанию "СпецТрансСтройКомпани" признали бездействующей с 2017 года.

Банкротный управляющий ТОО "РусКазДорСервис" обратился с иском о выселении. Начались суды.

Последний суд семья Цыба проиграла - он вынес постановлении о выселении.

"28 ноября нас выселили из квартиры. Мы с супругой съехали. На данный момент (29 ноября – прим. ред.) только дети дома. Я в дом попасть не могу. Эти дни я живу в машине. Днем на работе, ночью – в машине. Но от дома далеко не отъезжаю. В случае чего я могу детям что-то подсказать, помочь. Сноха выносит мне еду.

Жена у родственников в Мартуке. Мы передали все документы в Астану. Надеемся, что Верховный суд нас услышит и поможет. Нам сейчас некуда идти вшестером, с беременной невесткой", - рассказал отец семейства Сергей Цыба.

Сейчас детей выписали из квартиры. Адвокат семьи направил претензию.

Напомним, в прошлом месяце глава АРРФР заявила о введении в Казахстане запрета на выселение семей с детьми из жилья в холодное время года. Однако уточнялось, что запрет касается жилья, взятого в ипотеку.

Добавим также, что в сентябре 2021-го в Алматы произошла трагедия - при исполнении решения суда о выселении мужчина, семью которого выселяли, открыл огонь. Были убиты 5 человек, в том числе полицейские и ЧСИ.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

В апреле прошлого года суд первой инстанции признал Игоря Дужнова виновным и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в УИС чрезвычайной безопасности.