Отопление дадут алматинцам раньше положенного срока

Отопительный сезон в Алматы начнется раньше положенного срока - подключение объектов пройдет с 7 по 11 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения - детские сады, школы и медико-социальные объекты.

Готовность к отопительному сезону составляет 99%.

При подготовке в этом году власти реконструировали 20 км тепловых сетей в шести районах Алматы. Специалисты успешно завершили испытания и ремонт сетей, модернизировали насосное оборудование.

Как отметили в акимате, отопительный сезон в Алматы обычно начинался с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток.

После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона. Например, в прошлом году к отоплению начали подключать с 10 октября.

В этом году потребители будут уведомлены о начале отопительного сезона энергопередающей организацией, а аварийные и сервисные службы получат инструкции по подключению тепла на объектах.

Напомним, что недавно к отоплению начали подключать жилые дома в Астане. Перед этим тепло появилось в школах, детсадах и поликлиниках.

Между тем отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областях, а также в области Абай.

Мы писали, что тепло жителям Павлодара дали раньше обычного - еще 9 сентября. В Экибастузе и Аксу отопление включили 16 сентября. Помимо этого, в областном центре подключено 1296 из 1300 многоквартирных жилых домов, а работы по гидравлическому регулированию продолжаются.

Недавно премьер-министр Олжас Бектенов недавно выступил с докладом перед президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава правительства отчитался по ряду актуальных вопросов, в том числе по уборочной кампании и отопительному сезону.