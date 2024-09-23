В Астане начали включать отопление

В Астане социальные объекты начали подключать к отоплению - в 139 школах, детсадах и поликлиниках уже дали тепло, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В акимате напомнили, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, тепло в дома астанчан начинают давать при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10°С и ниже в течение пяти суток.

"Однако подключение социальных объектов выполняется до начала отопительного сезона по их заявкам. На сегодняшний день к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов (школы, детские сады, поликлиники)", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Telegram-канале.

В начале сентября сообщалось, когда и при каких погодных условиях в Астане стартует отопительный сезон. Также в акимате Алматы ранее предупреждали, по какой очередности горожан подключают к теплоснабжению.

Напомним, в прошлом году отопление в столице начали подключать в начале октября. Сперва подключили ряд соцобъектов, а уже через несколько дней планировалось дать тепло во всех оставшихся зданиях города.

При этом в Алматы в прошлом году, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло подавали при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Добавим, что, согласно прогнозу синоптиков, в первой половине этой недели в Казахстане ожидается понижение температуры - обещают осадки, дождь с переходом в снег. Ожидаются также морозы до 7 градусов.