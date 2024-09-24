Уборочная и отопительный сезон: Токаев поставил ряд задач перед премьером Бектеновым

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Премьер отчитался по ряду актуальных вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Акорда.

По информации Олжаса Бектенова, рост экономики страны за январь-август составил 3,7%. Наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%).

Кроме этого, в сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в 3 раза и доведен до 580 млрд тенге. На сегодня по стране, как сообщил премьер, убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.

Главе государства также было доложено, что во всех регионах ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Обеспечена готовность социальных объектов, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн, а имеющийся запас соответствует нормативу.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен и с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году.

Всем пострадавшим, как проинформировал Олжас Бектенов, оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество. Приобретено и выдано 5 767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Реализуется план противопаводковых мероприятий.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев также принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, а также председателя Высшего Судебного совета Дмитрия Малахова, где в ходе встречи президенту доложили о совершенствовании работы госоргана.

Кроме этого, сегодня распоряжением главы государства Нуртас Кабаков был освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Сообщается, что на его место назначен Кайрат Даутов.