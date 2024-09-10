Когда могут дать отопление в Алматы
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Когда в Алматы начнется отопительный сезон, рассказали в акимате южной столицы - существуют определенные правила, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С наступлением осени в Алматы заметно похолодало - согласно прогнозам синоптиков, 10 сентября днем ожидается 19 градусов тепла.
В акимате южной столицы сообщили, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в Алматы начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.
Подключают потребителей к теплоснабжению в следующей очередности:
- детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения;
- жилые дома, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Отметим, накануне синоптики сообщили, что с 10 по 12 сентября ожидается прекращение осадков на большей части Казахстана.
Несмотря на то, что ночные температуры сохранятся довольно низкими, днем солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов.
Только на востоке и юго-востоке страны столкновение холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег.
Синоптики прогнозируют потепление на большей части страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159490-kogda-mogut-dat-otoplenie-v-almaty/