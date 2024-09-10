Когда могут дать отопление в Алматы

Когда в Алматы начнется отопительный сезон, рассказали в акимате южной столицы - существуют определенные правила, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С наступлением осени в Алматы заметно похолодало - согласно прогнозам синоптиков, 10 сентября днем ожидается 19 градусов тепла.

В акимате южной столицы сообщили, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в Алматы начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Подключают потребителей к теплоснабжению в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения; жилые дома, общежития, гостиницы; административные здания, учебные заведения, театры; прочие здания.

Отметим, накануне синоптики сообщили, что с 10 по 12 сентября ожидается прекращение осадков на большей части Казахстана.

Несмотря на то, что ночные температуры сохранятся довольно низкими, днем солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов.

Только на востоке и юго-востоке страны столкновение холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег.

Синоптики прогнозируют потепление на большей части страны.