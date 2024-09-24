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Отопление начали включать в жилых домах Астаны

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Отопление в доме
Батарея. Иллюстративное фото: Lazy_Bear/Getty Images

В Астане начался отопительный сезон - с сегодняшнего дня, 24 сентября, стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в акимате Астаны в Telegram, полное подключение всех объектов по городу планируется в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).

При этом отмечалось, что в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, тепло в дома горожан начинают давать при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов и ниже в течение пяти суток.

К слову, в прошлом году отопление в столице начали подключать в начале октября. Сперва подключили ряд соцобъектов, а уже через несколько дней планировалось дать тепло во всех оставшихся зданиях города.

Что касается жителей Алматы, то, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в городе начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165416-otopitelnyy-sezon-nachalsya-v-astane/

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