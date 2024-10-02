Отопительный сезон в Павлодарской области: глава региона дал поручения акимам трех городов

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел совещание с главами городов о темпах запуска отопительного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

По данным официального Telegram-канала пресс-службы главы региона, на совещании было отмечено, что в этом году отопительный сезон в Павлодаре начался раньше обычного - еще 9 сентября.

В Экибастузе и Аксу отопление включили 16 сентября. Все социальные объекты региона уже обеспечены теплом.

Помимо этого, в областном центре подключено 1296 из 1300 многоквартирных жилых домов, а работы по гидравлическому регулированию продолжаются.

В Экибастузе теплоснабжение уже осуществлено в 450 многоквартирных жилых домах (МЖД). Еще 154 МЖД получат тепло сегодня, 2 октября, а оставшиеся 95 МЖД будут подключены завтра.

Частный сектор на данный момент обогрет на 94%. На Экибастузской ТЭЦ работают два котлоагрегата, что в настоящее время достаточно для поддержания комфортной температуры в домах.

"На днях завершена реконструкция тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3, успешно проведены гидравлические испытания. В настоящее время сеть находится в работе, идет поэтапное подключение потребителей и наладка гидравлического режима", - сообщили в пресс-службе акима.

В Аксу почти все многоквартирные дома подключены к отоплению - 264 из 265 МЖД, а также обогреты все микрорайоны частного сектора. В оставшемся доме продолжается ремонт внутридомовых сетей, после завершения которого дом также будет обогрет.

По итогам совещания глава региона поручил акимам трех городов держать на особом контроле прохождение отопительного сезона, своевременно предупреждать горожан об отключениях, связанных с ремонтными работами на сетях при их возникновении, а также предусмотреть возможность усиливать ремонтные бригады.

Кроме этого, всем градоначальникам необходимо проанализировать все потенциально уязвимые участки сетей теплоснабжения и в обязательном порядке включить их в программы ремонта и реконструкции на следующий год, своевременно подготовив необходимые расчеты и документацию.

Напомним, также 27 сентября в Караганде начался постепенный запуск отопительного сезона - тепло планировалось подать во все дома к 1 октября. Отмечалось, что в первую очередь отопление получат дома Майкудука, Сортировки, Пришахтинска, затем Юго-Востока и остальной части города.

Также сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалось в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).