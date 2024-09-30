Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Где в Казахстане начнется отопительный сезон с 1 октября

Опубликовано:

Девушка греет руки
Батарея. Иллюстративное фото: Evgen_Prozhyrko / Getty Images

В ряде областей Казахстана, а также в Астане, стартовал отопительный сезон. Электроэнергетическая система страны работает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и в Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Актюбинской и Карагандинской областях, в области Абай.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме.

Всего запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. Отмечается, что все электростанции по Казахстану готовы к началу отопительного сезона.

В секторе теплоснабжения запланированы капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей - 94,6% от годового плана.

Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута.

Напомним, что менее недели назад отопление начали подключать в жилых домах Астаны. Перед этим тепло появилось в школах, детсадах и поликлиниках.

Что касается жителей Алматы, то, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в городе начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Недавно премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что во всех регионах ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Обеспечена готовность социальных объектов, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн, а имеющийся запас соответствует нормативу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167521-gde-v-kazahstane-uzhe-nachalsya-otopitelnyy-sezon/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie