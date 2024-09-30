Где в Казахстане начнется отопительный сезон с 1 октября

В ряде областей Казахстана, а также в Астане, стартовал отопительный сезон. Электроэнергетическая система страны работает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и в Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Актюбинской и Карагандинской областях, в области Абай.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме.

Всего запланированы капитальные работы на 10 энергоблоках, 55 котлах и 45 турбинах. Отмечается, что все электростанции по Казахстану готовы к началу отопительного сезона.

В секторе теплоснабжения запланированы капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей - 94,6% от годового плана.

Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута.

Напомним, что менее недели назад отопление начали подключать в жилых домах Астаны. Перед этим тепло появилось в школах, детсадах и поликлиниках.

Что касается жителей Алматы, то, согласно правилам подготовки и прохождения отопительного сезона, поэтапное подключение объектов в городе начинается на основании постановления уполномоченного органа при достижении на территории города устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.

Недавно премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, что во всех регионах ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Обеспечена готовность социальных объектов, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн, а имеющийся запас соответствует нормативу.