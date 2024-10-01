Есть ли проблемы с Googlе у казахстанцев из-за единого телефонного кода с Россией

В сентябре компания Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Некоторые казахстанцы при этом жалуются на отсутствие SMS с кодом подтверждения, передает NUR.KZ.

В конце сентября российское агентство "РИА Новости" опубликовало комментарий Минцифры РФ по ситуации. Там изданию сообщили, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.

"Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится", — добавили в ведомстве.

Отметим, что у Казахстана с Россией общий телефонный код +7. Вероятно, по этой причине у ряда казахстанцев также наблюдаются проблемы с получением SMS от Google: при входе в аккаунт, при работе в Google ads и др.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Минцифры РК. Нам сообщили, что проблемы, видимо, являются частными случаями, а не глобальной тенденцией.

"На сегодняшний день Казахстан использует интегрированный международный код "+7" совместно с Российской Федерацией в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (далее – Соглашение), заключенным между ведомствами связи двух стран. В рамках данного Соглашения у двух стран имеются разделения по использованию DEF кодов.

В данный момент, какие-либо проблемы по созданию нового аккаунта в Google или получение SMS по международному коду "+7" не наблюдаются", - прокомментировали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Изменение телефонного кода в Казахстане

Напомним, в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

Отмечалось, что резервирование нового кода для нашей страны – это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Потому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.

В июне глава Минцифры рассказал, почему в Казахстане передумали менять телефонный код с +7 на +9. Он выразил личное мнение по ситуации, сказав об отсутствии желания перезаписывать все сохраненные номера и заново регистрироваться в приложениях. А также сказал, что для принятия решения по этому вопросу были встречи с операторами связи.

"Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7", - заявил Мадиев.

Также его спросили, не возникнет ли у казахстанцев проблем со связью в случае мировых санкций против РФ, поскольку код +7 Казахстан использует совместно с Россией.

"Что касается санкций - я рисков в этом плане не вижу абсолютно", - ответил глава Минцифры.