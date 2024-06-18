"Не хочу менять номера": почему Казахстан передумал переходить с кода +7 на +9, ответил глава Минцифры

На брифинге правительства сегодня глава Минцифры рассказал, почему в Казахстане передумали менять телефонный код с +7 на +9, как об этом заявлялось ранее, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев поделился своим личным мнением о смене номеров.

"Моя позиция, как гражданская позиция - я не хочу сидеть и, допустим, менять номера с +7 на +9. Потом у меня различные есть приложения, где я свой номер уже ввел. Я не хочу это менять", - заявил он.

Глава МЦРИАП добавил, что для принятия решения по этому вопросу были встречи с операторами связи.

"Совместно с операторами связи консультации проводились, и было общее мнение, что с учетом финансово-экономической и технической целесообразности именно остаться на +7", - заявил Мадиев.

Также его спросили, не возникнет ли у казахстанцев проблем со связью в случае мировых санкций против РФ, поскольку код +7 Казахстан использует совместно с Россией.

"Что касается санкций - я рисков в этом плане не вижу абсолютно", - ответил глава Минцифры.

Ранее представители МЦРИАП публиковали соглашение Казахстана с Россией, согласно которому в нашей стране останется телефонный код +7.

Изменение телефонного кода в Казахстане

Напомним, в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре прошлого года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Потому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7.