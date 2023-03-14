Телефонный код может измениться в Казахстане на +77. Мусин рассказал подробности

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МЦРИАП в кулуарах правительства рассказал, действительно ли Казахстан перейдет на новый телефонный код +997 вместо привычного +7, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что ранее министр заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Багдат Мусин напомнил, что сейчас для звонков казахстанцы используют код +7 в начале телефонных номеров. Напомним, что в 2021 году поднимался вопрос о смене телефонного кода на +997.

Однако сейчас, по словам Мусина, обсуждается также возможность перехода на код +77.

"Когда я был в США, встретился с главой ITU Дорин Богдан-Мартин. Мы обсуждали этот вопрос с ней. Перейти к +997 не сложно. Этот номер поставили нам в резерв.

Но я предложил ITU оставить нам +77, вместо +7. Однако ITU не может принимать решения за один день, так как является международной организацией и должна проводить заседания, обсуждения по таким запросам.

Там нам пообещали, что обсудят предложение о переходе, поэтому мы надеемся, что у Казахстана будет свой код +77, а не +7, который используется вместе с другими странами", – заявил министр.

Напомним, в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года вице-министр ведомства Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

Как пояснил Оразбек, резервирование нового кода для нашей страны – это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

Международный союз электросвязи (ITU) – специализированное учреждение ООН по информационным и коммуникационным технологиям, основанное в 1865 году, говорится на официальном сайте союза.

"Каждый раз, когда вы звоните по мобильному телефону, выходите в Интернет или отправляете электронное сообщение, вы пользуетесь плодами работы ITU", – гласит информация на сайте союза.

Цели Международного союза электросвязи – облегчение международного взаимодействия в сетях связи, разработка технических стандартов, обеспечивающих бесперебойное взаимодействие сетей и технологий во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012824-kazahstan-mozhet-pereyti-na-telefonnyy-kod-77-vmesto-ranee-obeschannogo-997-soobschili-v-mtsriap/