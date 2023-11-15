"Влечет ряд проблем": Казахстан принял решение по телефонному коду +7

В Минцифры рассказали о том, какое решение принял Казахстан по телефонному коду +7 - ранее власти планировали его изменение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что на данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Российской Федерацией в соответствии с соответствующим соглашением от 2006 года.

Однако в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

"В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, всем абонентам отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта", - пояснили в МЦРИАП.

Как подчеркнули в министерстве, были повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи - принято решение оставить без изменения код +7.

По этой причине был проработан вопрос о заключении нового соглашения с РФ об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.

Изменение телефонного кода в Казахстане

В сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала + 997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В октябре 2021 года Асхат Оразбек сообщил, что сменить телефонный код на +997 было его инициативой.

Отмечалось, что резервирование нового кода для нашей страны – это не чья-то вольность, а насущная необходимость. Так как соглашение по предоставлению кода Казахстану подготовила Россия, и в случае каких-либо разногласий, договор может быть расторгнут в течение полугода.

В марте глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.